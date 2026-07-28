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Κώστας Καρέτσας: Το ιδιαίτερο «αντίο» στην Γκενκ

Με μια φωτογραφία από τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Γκενκ αποχαιρέτησε ο Κώστας Καρέτσας τον βελγικό σύλλογο, λίγο πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Κώστας Καρέτσας: Το ιδιαίτερο «αντίο» στην Γκενκ
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Ο Κώστας Καρέτσας ετοιμάζεται να κλείσει το κεφάλαιο της παρουσίας του στη Γκενκ, αποχαιρετώντας την ομάδα από την οποία ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι.

Ο 19χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός αφήνει το Βέλγιο για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, πραγματοποιώντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επαγγελματική του πορεία.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μετακίνησής του, ο Καρέτσας δημοσίευσε story στο Instagram, επιλέγοντας μια φωτογραφία από τα χρόνια που αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Γκενκ, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό του μήνυμα αποχαιρετισμού στον βελγικό σύλλογο.

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Η φωτογραφία του Κώστα Καρέτσα από τα τμήματα υποδομής της Γκενκ

Instagram

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία ανάμεσα στη Γκενκ και τη Μπορούσια Ντόρτμουντ μπορεί να φτάσει τα 32 εκατ. ευρώ, ενώ η βελγική ομάδα θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης που κυμαίνεται από 10% έως 15% για ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του 19χρονου εξτρέμ.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν μέχρι και την τελευταία στιγμή η Μίλαν και ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο Καρέτσας επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντόρτμουντ, εκτιμώντας ότι το γερμανικό πρωτάθλημα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για το αγωνιστικό του στιλ και την περαιτέρω εξέλιξή του.

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