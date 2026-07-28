Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/07) - «Βόμβα με Μάγιερ»

Με μία σημαντική μεταγραφική ενίσχυση συνεχίζει τον σχεδιασμό της η ΑΕΚ, καθώς ρίχνει «Βόμβα με Μάγιερ» με τον Κροάτη να πηγαίνει στην Ολλανδία και να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, «Γερμανική εγγύηση» κάτω από τα δοκάρια του είναι έτοιμος να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, καθώς ο Στεφάν Ορτέγκα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

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