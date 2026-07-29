Οι Έλληνες θρύλοι που προηγήθηκαν του Καρέτσα στη Bundesliga

Η μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στη Bundesliga. Ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός, ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα της γενιάς του, ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Γερμανίας και να γίνει ο επόμενος Έλληνας που θα δοκιμάσει την τύχη του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

Η παρουσία Ελλήνων στα γερμανικά γήπεδα δεν είναι κάτι καινούργιο. Από τον Μάικ Γαλάκο, που ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε στη Bundesliga τη δεκαετία του ’70, μέχρι τους σύγχρονους εκπροσώπους της χώρας μας, αρκετοί διεθνείς έχουν αφήσει το στίγμα τους στη Γερμανία. Κάποιοι, μάλιστα, κατάφεραν να γράψουν ιστορία.

Γιάννης Αμανατίδης: Ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές

Στην κορυφή της λίστας των Ελλήνων με τις περισσότερες παρουσίες στη Bundesliga βρίσκεται ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο επιθετικός που συνδέθηκε κυρίως με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης αγωνίστηκε για χρόνια στα γερμανικά γήπεδα, καταγράφοντας 198 συμμετοχές και 54 γκολ.

Ο Αμανατίδης αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας της Φρανκφούρτης και έγινε ένας από τους πιο σταθερούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από το γερμανικό πρωτάθλημα.

Φάνης Γκέκας: Ο Έλληνας που έγινε πρώτος σκόρερ της Bundesliga

Αν υπάρχει ένας Έλληνας που έχει συνδέσει το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της Bundesliga, αυτός είναι ο Φάνης Γκέκας.

Τη σεζόν 2006/07 ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε μια εκπληκτική χρονιά με τη φανέλα της Μπόχουμ, πετυχαίνοντας 20 γκολ σε 32 αγώνες και κατακτώντας το βραβείο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος.

Η εκτελεστική του δεινότητα και η ικανότητά του στο σκοράρισμα τον έκαναν σημείο αναφοράς στη Γερμανία, με την ίδια τη Bundesliga να τον συμπεριλαμβάνει στους κορυφαίους Έλληνες που έχουν αγωνιστεί στην ιστορία της διοργάνωσης.

Άγγελος Χαριστέας: Ο πρωταθλητής Ευρώπης που σήκωσε και τη Bundesliga

Ο Άγγελος Χαριστέας έχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Ελλήνων στη Γερμανία. Ο ήρωας του Euro 2004 δεν έγραψε μόνο ιστορία με την Εθνική Ελλάδας, αλλά κατάφερε να κατακτήσει και τη Bundesliga.

Με τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης τη σεζόν 2003/04 πανηγύρισε το νταμπλ στη Γερμανία, όντας ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της χώρας.

Σωκράτης Παπασταθόπουλος: Ο ηγέτης της άμυνας της Ντόρτμουντ

Ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες στη σύγχρονη Bundesliga ήταν ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε για αρκετές σεζόν στη Ντόρτμουντ, αποτελώντας βασικό πυλώνα της άμυνάς της. Με τη μαχητικότητα, τη συνέπεια και την ηγετική του παρουσία κέρδισε την εκτίμηση των φιλάθλων και απέδειξε ότι οι Έλληνες αμυντικοί μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στο κορυφαίο επίπεδο.

Γιώργος Τζαβέλλας: Ο μαχητής της Άιντραχτ που άφησε το στίγμα του στη Bundesliga

Ανάμεσα στους Έλληνες ποδοσφαιριστές που άφησαν το στίγμα τους στη Bundesliga βρίσκεται και ο Γιώργος Τζαβέλλας. Ο διεθνής αμυντικός μετακόμισε στη Γερμανία το 2010 για λογαριασμό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σε μια περίοδο που η Bundesliga αποτελούσε σημαντικό προορισμό για Έλληνες παίκτες.

Ο Τζαβέλλας αγωνίστηκε με τη φανέλα της Άιντραχτ σε μια απαιτητική εποχή για τον σύλλογο και παρά τον υποβιβασμό της ομάδας τη σεζόν 2010/11, κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση για το πάθος, τη μαχητικότητα και τη συνέπειά του στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η παρουσία του στη Γερμανία τον βοήθησε να εξελιχθεί αγωνιστικά και να παραμείνει σταθερά στις επιλογές της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία συμμετείχε σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.

Χαρακτηριστικό είναι το γκολ που πέτυχε από τα 73 μέτρα, απέναντι στον Μάνουελ Νόιερ το 2011.

Οι υπόλοιποι Έλληνες που άνοιξαν τον δρόμο

Η λίστα των Ελλήνων που πέρασαν από τη Bundesliga είναι μεγάλη. Ονόματα όπως ο Σωτήρης Κυργιάκος, ο Αλέξανδρος Τζόλης, ο Νίκος Λυμπερόπουλος, ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Κώστας Φορτούνης, ο Κώστας Σταφυλίδης, ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και ο Δημήτρης Λημνιός έδωσαν το «παρών» στα γερμανικά γήπεδα.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από παίκτες όπως ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο Μανώλης Σάλιακας και ο Δημήτρης Γιαννούλης, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά πάνω από πέντε δεκαετίες.

Ο Καρέτσας γράφει το επόμενο κεφάλαιο

Με τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν αποκτά μόνο μια τεράστια ευκαιρία στην καριέρα του. Μπαίνει και σε μια ξεχωριστή λίστα Ελλήνων ποδοσφαιριστών που επιχείρησαν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη Bundesliga.

Το ταλέντο, η ηλικία του και οι εμφανίσεις του με την Γκενκ και την Εθνική Ελλάδας δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες. Αν καταφέρει να εξελιχθεί και να πρωταγωνιστήσει στη Γερμανία, μπορεί να γίνει ο επόμενος μεγάλος Έλληνας που θα μνημονεύεται ανάμεσα στους κορυφαίους της Bundesliga.