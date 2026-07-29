· Νότιγχαμ Φόρεστ

Ανανέωσε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έως το 2029 ο Ιμπραχίμ Σανγκαρέ

Ο Ιμπραχίμ Σανγκαρέ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ανανέωσε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έως το 2029 ο Ιμπραχίμ Σανγκαρέ
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Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ιμπραχίμ Σανγκαρέ έως το 2029, διατηρώντας στο δυναμικό της έναν από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της για τα επόμενα χρόνια.

Ο 28χρονος διεθνής από την Ακτή Ελεφαντοστού μετακόμισε στο «City Ground» το καλοκαίρι του 2023, προερχόμενος από την Αϊντχόφεν, με τη μεταγραφή του να κοστίζει περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, ενώ εκπροσώπησε και την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

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