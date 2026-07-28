Champions League: Μόνο με… θαύμα η ΑΕΚ στους ισχυρούς των playoffs, μετά την ανατροπή της Ντινάμο!

Η ΑΕΚ έχει ως μεγάλο στόχο την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Η πρόκριση της Ντινάμο Ζάγκρεμπ απέναντι στην Τουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητές της να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χρειάζεται μία από τις Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν ή Ερυθρό Αστέρα να αποκλειστεί πριν από τον τρίτο προκριματικό γύρο, προκειμένου να εξασφαλίσει θέση στους ισχυρούς των playoffs.

Η Ντινάμο βρέθηκε πίσω με 0-2 στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Ζάγκρεμπ, ωστόσο, εκμεταλλευόμενη και την απόβολή του Μπέρκι στο 67', κατάφερε να ισοφαρίσει και με γκολ του Βίλιντσιτς στην παράταση πήραν τη νίκη (3-2) και την πρόκριση, με αποτέλεσμα να αναγκάσει την ΑΕΚ να ψάχνει, πλέον, ένα θαύμα στα τρία ματς που την ενδιαφέρουν την Τετάρτη (29/07).

Τα παιχνίδια που παρακολουθεί η ΑΕΚ

29/7, 20:00: Λεχ Πόζναν – Άαρχους (4-1 πρώτο ματς)

29/7, 21:00: Ερυθρός Αστέρας – Λαρν (4-0 πρώτο ματς)

29/7, 21:15: Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ιμπέρια (2-0 πρώτο ματς)

Οι τρεις ομάδες που ενδιαφέρουν άμεσα την ΑΕΚ έχουν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης από τους πρώτους αγώνες, γεγονός που περιορίζει στο... ελάχιστο τις πιθανότητες της «Ένωσης» να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών κατά την κλήρωση των playoffs.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι της στα playoffs του Champions League στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 25 ή 26 Αυγούστου.

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του Β' προκριματικού του Champions League

Τρίτη 28 Ιουλίου

Κουόπιο (Φινλανδία) – Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. (2-2 κ.δ., 1-1)

Χαρτς (Σκωτία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)

Τσέλιε (Σλοβενία) – Εγκνατία (Αλβανία) 4-1 στα πέναλτι (2-2 κ.δ./παρ., 3-3)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) 2-1 (0-2)

Τετάρτη 29 Ιουλίου

18:00: Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) – Ομόνοια (Κύπρος) (0-1)

19:00: Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) – Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) (0-0)

20:00: Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Άαρχους (Δανία) (4-1)

20:30: Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) (0-1)

20:30: Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) – Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) (1-2)

21:00: Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) (4-0)

21:00: Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) (0-1)

21:15: Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) (2-0)

*σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα

Τα ζευγάρια του Γ' προκριματικού γύρου