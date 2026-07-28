Μπαρτσελόνα: Στο νοσοκομείο ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα, λόγω αρρυθμιών

Ο Τζοάν Λαπόρτα χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο καρδιακής αρρυθμίας, ωστόσο ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα φρόντισε να καθησυχάσει τον κόσμο της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως πλέον βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι την Τρίτη (28/7) αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατρική παρακολούθηση.

Λίγο αργότερα, ο Λαπόρτα ενημέρωσε τους φίλους της Μπαρτσελόνα πως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ αποκάλυψε πως οι γιατροί του συνέστησαν να μην πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι στο Μπέρμιγχαμ.

Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα δεν θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «μπλαουγκράνα», ενώ θα απουσιάσει και από το φιλικό παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (31/07).

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Το μήνυμα του Ζοάν Λαπόρτα

«Όλα πήγαν πολύ καλά!!! Μου αντιμετώπισαν την αρρυθμία!!! Η καρδιά μου χτυπά ξανά με φυσιολογικό ρυθμό!!! Ευχαριστώ θερμά τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες και όλο το υγειονομικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Βαρκελώνης, υπό τη διεύθυνση του δρ. Jordi Morillas. Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Πέρα από τη σοφία και τις μεγάλες επιστημονικές τους γνώσεις, η ανθρώπινη προσέγγισή τους ήταν ευγενική, γεμάτη κατανόηση, υπομονή και φροντίδα, τιμώντας την ιατρική και τον Ιπποκρατικό Όρκο.

Αποτελούν ακόμη μία απόδειξη ότι στη Βαρκελώνη και την Καταλονία γίνεται επίσης εξαιρετική δουλειά, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας. Είμαι επίσης ιδιαίτερα περήφανος για τις ιατρικές υπηρεσίες της Μπαρτσελόνα, με επικεφαλής τον δρ. Xavier Corbella, καθώς και για την επικεφαλής του γραφείου μου, Manana Giorgadze, οι οποίοι συντόνισαν τα πάντα με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον δρ. Valenti Fuster και ολόκληρη την ομάδα του στο Mount Sinai για τις πολύτιμες συμβουλές τους, που μου έδωσαν ηρεμία και σιγουριά, καθώς και προς τον δρ. Brugada, ο οποίος μου συνέστησε τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την αποκατάσταση της αρρυθμίας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις εκδηλώσεις συμπαράστασης και στήριξης που έλαβα από τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, τους συγγενείς και τους φίλους μου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά — ή, καλύτερα να το πω, μέσα από την καρδιά μου»!