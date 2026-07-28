Σπάρτα Ρότερνταμ - Αστέρας AKTOR 1-1: Θετικά δείγματα από τους Αρκάδες σε δυνατό φιλικό

Ο Αστέρας AKTOR άφησε θετικές εντυπώσεις στο τρίτο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου στάθηκε εξαιρετικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που σε λιγότερο από δύο εβδομάδες ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Eredivisie, δείχνοντας καλά στοιχεία σε άμυνα και επίθεση.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή για τους Αρκάδες καταγράφηκε στο 20ό λεπτό, όταν ο Μπαρτόλο δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Μπεντάρεκ μπλόκαρε την προσπάθειά του. Ο ίδιος παίκτης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, καθώς στο 41' με όμορφο σουτ έξω από την περιοχή έδωσε το προβάδισμα στον Αστέρα AKTOR.

Η Σπάρτα Ρότερνταμ έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 51', όταν ο Ελ Μεφτάχι διαμόρφωσε το 1-1, ενώ δύο λεπτά αργότερα οι Ολλανδοί άγγιξαν την ανατροπή, όμως το δυνατό σουτ του Θόρισον σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η απάντηση του Αστέρα ήταν άμεση, με τον Ορόθκο να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 56' σε τετ α τετ απέναντι στον Μπεντάρεκ, ενώ ο τερματοφύλακας της Σπάρτα πραγματοποίησε ακόμη μία καθοριστική επέμβαση στο 81', αποκρούοντας το σουτ του Κιμπιόκα.

Για την ομάδα της Αρκαδίας ακολουθεί ακόμα ένα φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, καθώς την Παρασκευή (31/7, 20:00) θα αντιμετωπίσει την Ντεν Χάαγκ, στο τελευταίο τεστ πριν από την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Λάσκαρης, Μέντεζ, Έντερ, Μπουζούκης, Μπαρτόλο, Ορόθκο, Κετού, Ρικαρντίνιο, ενώ αγωνίστηκαν επίσης οι: Κακαδιάρης, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Ριέρα, Ζόγκου, Τερεζιού, Γκιτέρσος, Χρυσόπουλος, Περέθ, Γραμμένος, Γκέζος.

Σπάρτα Ρότερνταμ: Μπεντάρεκ, Ράιθ, Ντε Λιχτ, Κιντέρο, Βιανέλο, Μπάας, Φαν Μπέργκεν, Τόρνστρα, Θόρισον, Ελ Μεφτάχι, Ιντέχο.