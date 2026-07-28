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ΕΠΟ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για το θέμα των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις ΠΑΕ.

ΕΠΟ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
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Η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (ΕΕΠ), στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί το ζήτημα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, αναβάλλεται, όπως γνωστοποίησε η ΕΠΟ.

Η Ομοσπονδία αποφάσισε να μεταθέσει τη διαδικασία, με στόχο να δοθεί επιπλέον χρόνος στις εμπλεκόμενες ΠΑΕ, ώστε να εξετάσουν αναλυτικά όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους της πρότασης που βρίσκεται στο τραπέζι.

Στη συνεδρίαση αναμενόταν να συζητηθεί το ενδεχόμενο οι αγώνες υψηλής επικινδυνότητας να διεξάγονται με Έλληνες διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο και ξένους διαιτητές στο VAR, ωστόσο κρίθηκε πως απαιτείται περισσότερος χρόνος, προκειμένου να διαμορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη μιας κοινά αποδεκτής απόφασης.

Η συζήτηση δεν ματαιώνεται, αλλά μεταφέρεται για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στόχος της ΕΠΟ είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει μέσα από διάλογο κι όσο το δυνατόν, με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

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