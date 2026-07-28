Καμπούρ – Βόλος 1-2: Νίκη κόντρα στην πιο έτοιμη ολλανδική ομάδα

Θετικό πρόσημο είχε η εικόνα της ομάδας από τη Μαγνησία στο δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία.

Η ομάδα του Βόλου ήταν ανώτερη της αντιπάλου της στο πρώτο ημίχρονο δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες για γκολ τόσο με τον Λάμπρου (14ο) όσο και με τους Φουρτάδο (37ο) και Μεντίλ (44ο).

Το γκολ του Βόλου με το οποίο άνοιξε το σκορ ήρθε στο 15ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Τζόκα, για να ισοφαρίσει η Καμπούρ στο 29ο λεπτό στη μοναδική ευκαιρία που δημιούργησε.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Βόλος έμεινε με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ουρτάδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθροι» να οπισθοχωρήσουν και να δώσουν χώρο στην Καμπούρ, χωρίς όμως να απειληθούν σε καμία στιγμή του αγώνα. Αντίθετα έψαχναν την κατάλληλη στιγμή να… χτυπήσουν, η οποία ήρθε στο 70ο λεπτό με τον Χαραλαμπόγλου.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Βόλου πέρασε στο ματς στο 67ο λεπτό και 3 λεπτά αργότερα με ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του Βόλου. Σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος.

Επόμενο φιλικό για την ομάδα του Βόλου είναι το ερχόμενο Σάββατο (1/8) με αντίπαλο την Χέρενφειν.

Η σύνθεση του Βόλου: Σιαμπάνης (46o Κοσέλεφ), Μύγας, Κάργας (89ο Κρομύδας), Τσοκάνης (Ες Σαουμπί), Μεντίλ (46ο Λεκούς) (89ο Φάμπιο), Κάτσικας (60ο Κόμπα), Γρόσδης (75ο Γκαμπριέλ), Τζόκα (67ο Χαραλαμπόγλου), Γκονζάλες (60ο Κύρκος), Λάμπρου (46ο Ουρτάδο), Φουρτάδο (67ο Λυκουρίνος)