Τολιόπουλος: «Με τον Σπανούλη θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία, θέλουμε και οι δύο να κερδίζουμε»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος φόρεσε ξανά τα κιτρινόμαυρα, επιστρέφοντας στον Άρη έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, και δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο διεθνής γκαρντ, στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «κιτρίνων», αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για τον ίδιο ο σύλλογος, υπογραμμίζοντας πως νιώθει ότι επέστρεψε στο σπίτι του.

Παράλληλα, στάθηκε στη συνεργασία που θα έχει με τον Βασίλη Σπανούλη, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να δουλέψει υπό τις οδηγίες ενός από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες όλων των εποχών.

Οι δηλώσεις του Τολιόπουλου:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Το νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο απ’ όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία και σαν το σπίτι μου.

Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση τόσο με το 2019, όσο και με την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ για να ζήσω τη νέα εποχή της ομάδας, όπου πιστεύω πως όλα θα είναι πιο εύκολα και θα είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα.

Ξέρουμε και οι δύο ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική. Ο κόουτς Σπανούλης είναι ένας πολύ δίκαιος κόουτς. Ξέρουμε ότι θέλει να κερδίζει, το ίδιο και εγώ. Περιμένω να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι’ αυτό

Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο. Ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Να ξέρουν ότι θα δίνουμε το 1000% ως ομάδα για να παίρνουμε τη νίκη σε κάθε αγώνα. Θα βλέπουν 12 παίκτες που πραγματικά θα θέλουν να κερδίσουν».