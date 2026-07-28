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Στη Μαρκό ο Αλέξανδρος Έξαρχος

Η Μαρκό ενίσχυσε τη θέση του τερματοφύλακα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 21χρονου Αλέξανδρου Έξαρχου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Στη Μαρκό ο Αλέξανδρος Έξαρχος
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Η Μαρκό προχώρησε σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλέξανδρου Έξαρχου.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας, με ύψος 1,93 μ., έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρκό, η οποία ενισχύεται κάτω από τα δοκάρια με έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με προοπτικές.

Την περασμένη σεζόν ο Έξαρχος αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό Β' στη Super League 2, καταγράφοντας τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 21χρονος τερματοφύλακας (γεννημένος στις 02/06/2005) έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Χαραυγιακού, όπου οι εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Στον σύλλογο του Πειραιά εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής και αγωνίστηκε διαδοχικά σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (Κ15, Κ17 και Κ19), επιδεικνύοντας συνεχή εξέλιξη, η οποία οδήγησε στην υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου. Κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο στελέχωσε το ρόστερ του Ολυμπιακού Β’, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις από το πρωτάθλημα της Superleague 2.

Με την ένταξη του Αλέξανδρου Έξαρχου στο δυναμικό της ομάδας μας, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για τη θέση κάτω από τα δοκάρια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο νεαρός γκολκίπερ θα πλαισιώσει τους Χρήστο Θεοδωράκη, Παναγιώτη Αυγερινό και Σταμάτη Κανταράκη, διαμορφώνοντας την τετράδα των τερματοφυλάκων που θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή μας, Σούλη Παπαδόπουλου.

Η οικογένεια της ΠΑΕ Μαρκό καλωσορίζει τον Αλέξανδρο Εξαρχο στις τάξεις της και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας στη νέα πρόκληση της Superleague 2».

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