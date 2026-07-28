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Athens Kallithea: Απέκτησε τον Βασίλη Κοντονίκο με δανεισμό από την ΑΕΚ

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Κοντονίκου με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ για έναν χρόνο.

Athens Kallithea: Απέκτησε τον Βασίλη Κοντονίκο με δανεισμό από την ΑΕΚ
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Η μεταγραφική ενίσχυση της Athens Kallithea συνεχίζεται, με τον σύλλογο να προσθέτει στο ρόστερ του τον Βασίλη Κοντονίκο. Ο 20χρονος εξτρέμ παραχωρήθηκε από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προέρχεται από μία σεζόν στη Super League 2 με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, όπου κατέγραψε 20 συμμετοχές, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Ο Κοντονίκος έχει ήδη εμπειρία από το επαγγελματικό επίπεδο, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί τόσο με τη Λαμία, όπου είχε 10 συμμετοχές και ένα γκολ, όσο και με την ΑΕΚ Β, με την οποία μέτρησε 12 εμφανίσεις, τρία γκολ και δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του εξτρέμ Βασίλη Κοντονίκου, 20 ετών, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Γεννημένος στη Λαμία, ο Κοντονίκος αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΣ Λαμία και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τη σεζόν 2023/24. Στους τελευταίους τρεις μήνες της αγωνιστικής περιόδου κατέγραψε οκτώ συμμετοχές, πετυχαίνοντας ένα γκολ, επίδοση που του χάρισε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ τον Ιούλιο 2024.

Στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ, σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 12 συμμετοχές με την ΑΕΚ Β. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες, καταγράφοντας δύο γκολ και δύο ασίστ σε 20 αγώνες. Σε διεθνές επίπεδο, ο Κοντονίκος φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Κ19, μετρώντας 10 συμμετοχές και δύο γκολ.

Καλωσήρθες, Βασίλη».

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