«Βόμβα» από τους Times: Η FIFA εξετάζει την πώληση ποσοστού του Μουντιάλ - Η απάντηση της UEFA

Νέες αντιδράσεις προκαλεί ο Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Times ο πρόεδρος της FIFA σχεδιάζει τη δημιουργία μίας νέας εταιρείας, μέσω της οποίας θα διατεθεί προς πώληση μειοψηφικό ποσοστό των σημαντικότερων διοργανώσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Το σχέδιο αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η FIFA αναμένεται να διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ωστόσο εκτιμάται ότι ποσοστό της τάξης του 20%-30% θα προσφερθεί σε ιδιώτες επενδυτές.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη εκτίμηση για την αξία μιας πιθανής συμφωνίας, θεωρείται βέβαιο ότι θα αφορά ποσά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μεταξύ των πιθανών ενδιαφερόμενων βρίσκονται ο επενδυτής Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase.

Η δήλωση της FIFA:

«Η FIFA αναζητά πάντα καινοτόμα έργα που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και είναι πάντα ανοιχτή στην εξέταση προτάσεων που της υποβάλλονται. Ξεκινάμε μια διαδικασία διαβούλευσης» ανέφερε ως σχόλιο η FIFA, με τον πρόεδρό της, να έχει σημειώσει στις 18 Ιουλίου: «Η FIFA λαμβάνει τις αποφάσεις της δημοκρατικά και μια πρόταση που έχει λάβει και εξετάζει η FIFA θα παρουσιαστεί σύντομα στις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη και στο Συμβούλιο της FIFA, οι οποίοι θα είναι οι μόνοι που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το θέμα.

Από τη δική της πλευρά, η UEFA, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, δήλωσε: «Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να περάσουν. Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος: πρωταθλήματα, σύλλογοι, παίκτες, οπαδοί, κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση - ειδικά με μηδενική διαφάνεια ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι της FIFA να το πουλήσει».

Η UEFA απαντά με σκληρή ανακοίνωση

Η UEFA αντέδρασε άμεσα στις πληροφορίες, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της σε οποιοδήποτε σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω ιδιωτών επενδυτών.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογράμμισε ότι η «ψυχή» του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, ενώ τόνισε πως καμία ομοσπονδία δεν έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται το μέλλον του αθλήματος χωρίς απόλυτη διαφάνεια.

Η ανακοίνωση της UEFA:

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».