· Μάντσεστερ Σίτι

Γκβάρντιολ και Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζουν μαζί έως το 2031

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιόσκο Γκβάρντιολ, με τον Κροάτη αμυντικό να παραμένει στο «Έτιχαντ» μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Γκβάρντιολ και Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζουν μαζί έως το 2031
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Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι «πολίτες» επισημοποίησαν την ανανέωση του συμβολαίου του για ακόμη πέντε χρόνια.

Ο διεθνής Κροάτης είχε βρεθεί στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, ωστόσο είχε ήδη συμφωνήσει προφορικά με τη Σίτι για την επέκταση της συνεργασίας τους, δείχνοντας την επιθυμία του να παραμείνει στο Μάντσεστερ και να συνεχίσει την πορεία του με την αγγλική ομάδα.

Το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωση, η οποία ήρθε την Τρίτη (28/07). Ο 24χρονος αμυντικός βρίσκεται ήδη τρεις σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Σίτι και έχει καταγράψει συνολικά 122 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 13 γκολ και 10 ασίστ.

Κατά την παρουσία του στην αγγλική ομάδα έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση της Premier League, του ευρωπαϊκού Super Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, του Carabao Cup και του Community Shield, αποτελώντας πλέον ένα από τα βασικά στελέχη της άμυνας των «πολιτών».

https://www.instagram.com/p/DbVf5E6O_3p/
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