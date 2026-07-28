«Παγώνει το Άμστερνταμ»: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για την πορεία του Παναθηναϊκού στο Champions League

Στις 3 Απριλίου 1996, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του, επικρατώντας του Άγιαξ στο Άμστερνταμ με το ιστορικό γκολ του Κριστόφ Βαζέχα, έπειτα από την εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και την ασίστ του Γιώργου Δώνη. Μία στιγμή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του «τριφυλλιού» και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από εκείνο το σπουδαίο επίτευγμα, η Εκδοτική Belle Époque κυκλοφορεί το βιβλίο «Παγώνει το Άμστερνταμ», με συγγραφέα τον Κώστα Τζανιδάκη.

Μέσα από εκτενή έρευνα, μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, αδημοσίευτα ντοκουμέντα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το βιβλίο ανασυνθέτει βήμα-βήμα την αξέχαστη ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και παρασκήνια από εκείνη τη χρυσή εποχή.

Τον πρόλογο υπογράφει ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι, ένας από τους πλέον αγαπητούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο οποίος διατηρεί μέχρι και σήμερα ιδιαίτερους δεσμούς με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Το βιβλίο «Παγώνει το Άμστερνταμ» διατίθεται ήδη στα βιβλιοπωλεία, στο ηλεκτρονικό κατάστημα vivliapao.gr, ενώ τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμο και στα επίσημα καταστήματα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.