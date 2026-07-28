Στον Αστέρα AKTOR Β ο Χαράλαμπος Κατσογιάννης

Την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR Β, ο οποίος απέκτησε τον Χαράλαμπο Κατσογιάννη. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Χαράλαμπο Κατσογιάννη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Χαράλαμπος Κατσογιάννης γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 15 Οκτωβρίου 2003, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Τρίπολη και έχει αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής και στην Β' Ομάδα του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής με τον Ναυπακτιακό Αστέρα, τον Τηλυκράτη Λευκάδας, τον Εθνικό Πειραιώς, τον ΑΟ Νέας Αρτάκης και τον Άρη Πετρούπολης.

Καλωσορίζουμε τον Χαράλαμπο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».