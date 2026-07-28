Για τη «βόμβα» κόντρα στο φαβορί

Αρκετά ελκυστικό το 7,00 στο «διπλό» της Τουν στο Ζάγκρεμπ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Για τη «βόμβα» κόντρα στο φαβορί
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Το «εισιτήριο» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League θα διεκδικήσουν το βράδυ της Τρίτης (28/07) Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Τουν στην Κροατία. Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοικτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 στην Ελβετία και όποια προκριθεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Κλάκσβικ - Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στον πρώτο αγώνα, η Τουν μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε στο 20’ με τον Λαμπό και έχασε ευκαιρίες για να πάρει μία πιο εύκολη νίκη. Τελικά, η Ντιναμό έβγαλε… αντίδραση και στο 86’ έφερε το ματς στα ίσια με τον Ζάιτς.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η πρόκριση θα κριθεί στο Ζάγκρεμπ. Η Ντιναμό ελπίζει πως με την δύναμη της έδρας θα εμφανιστεί πιο… έτοιμη από την αρχή, αλλά η εικόνα της στον πρώτο αγώνα ήταν εν μέρει προβληματική.

Γι’ αυτό και θα προτιμήσουμε να πάμε… κόντρα στο φαβορί και να στηρίξουμε τη μεγάλη έκπληξη με το «διπλό» της Τουν. Ένας βασικός λόγος έχει να κάνει και με το ελκυστικό 7,00 που πληρώνει η εκτός έδρας επικράτηση των Ελβετών στην Κροατία.

Η πρότασή μας

21:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Τουν

  • ΠΡΟΤΑΣΗ: 2
  • ΑΠΟΔΟΣΗ: 7,00
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