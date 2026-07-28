Ολυμπιακός: Τότε έρχεται Αθήνα ο Ορτέγκα
Το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) έρχεται στην Ελλάδα ο Στεφάν Ορτέγκα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Στην τελική… ευθεία μπαίνει η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Γερμανό τερματοφύλακα, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) στις 15:22 ο παίκτης θα φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» μέσω Αμβούργου.
Στην συνέχεια, ο Στεφάν Ορτέγκα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».
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Ο 33χρονος τερματοφύλακας έρχεται στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαλ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι απολαβές του θα φτάνουν στα 1.500.000 ευρώ.