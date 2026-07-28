Ολυμπιακός: Τότε έρχεται Αθήνα ο Ορτέγκα

Στην τελική… ευθεία μπαίνει η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Γερμανό τερματοφύλακα, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) στις 15:22 ο παίκτης θα φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» μέσω Αμβούργου.

Στην συνέχεια, ο Στεφάν Ορτέγκα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».

Ο 33χρονος τερματοφύλακας έρχεται στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χαλ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι απολαβές του θα φτάνουν στα 1.500.000 ευρώ.