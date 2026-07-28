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Βίρτους Μπολόνια: Στο στόχαστρο ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ

Η Βίρτους Μπολόνια εξετάζει την περίπτωση του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Βίρτους Μπολόνια: Στο στόχαστρο ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ένας από τους βασικούς υποψήφιους για την ενίσχυση του ρόστερ της Βίρτους Μπολόνια είναι ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Φενέρμπαχτσε υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί στο βασικό rotation της τουρκικής ομάδας.

Στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη, ο Μπόστον Τζούνιορ συμμετείχε σε 44 αναμετρήσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 13,8 λεπτά συμμετοχής, 6,4 πόντους και 2 ασίστ ανά παιχνίδι.

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