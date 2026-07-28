ΕΟΚ: Απλήρωτοι για μήνες εργαζόμενοι της ΕΣΚΑΝΑ - Πληροφορίες για μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η πολύμηνη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και εργαζομένους της ΕΣΚΑΝΑ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες που σχετίζονται με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπέρ των εργαζομένων, ενώ η υπόθεση φαίνεται να οδηγείται σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει τις αποδοχές τους επί μακρό χρονικό διάστημα, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι οικονομικές αξιώσεις, οι οποίες φέρονται να έχουν αναγνωριστεί δικαστικά, ανέρχονται περίπου στις 62.000 ευρώ, ενώ εξετάζονται ή έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη του συγκεκριμένου ποσού.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέο κεφάλαιο στη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και προκαλεί προβληματισμό στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς αφορά τόσο τη λειτουργία της Ομοσπονδίας όσο και τις σχέσεις της με εργαζομένους που διεκδικούν την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που τους δικαιώνουν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της ΕΟΚ σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να φανεί εάν θα υπάρξουν περαιτέρω νομικές ή διοικητικές εξελίξεις στην υπόθεση.