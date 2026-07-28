Ελλάδα τελικά έχεις ταλέντο και κοστίζεις

Αν είχες μέχρι σήμερα κάποια αμφιβολία, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσεις. Το ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει export στο εξωτερικό και «πουλάει» ακριβά, λες και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έγιναν το νέο hot commodity της Ευρώπης. Ακόμα θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι που ο Κώστας Μανωλάς άφηνε τον Ολυμπιακό για τη Ρόμα και λίγο αργότερα ο Ανδρέας Σάμαρης φορούσε τη φανέλα της Μπενφίκα, ανοίγοντας μια νέα εποχή για τις ελληνικές εξαγωγές. Υπήρξε και το περσινό καλοκαίρι, όταν ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετακόμισαν στη Σπόρτινγκ, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας έσπαγε τα ταμεία με τη μεταγραφή του στην Μπράιτον. Το καλοκαίρι του 2026, όμως, μοιάζει έτοιμο να τα ξεπεράσει όλα -μέχρι να έρθει το επόμενο καλοκαίρι και να τα διαλύσει όλα.

https://www.instagram.com/p/DbTZYF9g4XI/

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ η αλήθεια είναι ότι δεν μας ξάφνιασε τόσο, ειδικά από τη στιγμή που το όνομά του ακουγόταν για τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, ίσως φταίει και λίγο η ηχηρή μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ. Μια συμφωνία που, με τα 40 εκατομμύρια ευρώ, έγραψε ιστορία, αποτελώντας την ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Δεν είναι απλώς ένα νέο ρεκόρ, αλλά η απόδειξη ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν πωλούνται πλέον ως "λαχεία", αλλά ως έτοιμοι πρωταγωνιστές για το κορυφαίο επίπεδο.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η εικόνα δεν περιορίζεται στα μεγάλα ονόματα. Ο Σπύρος Ζορμπάς άφησε τις ακαδημίες του Ολυμπιακού για να φορέσει τη φανέλα της Μίλαν, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας έκανε το άλμα από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου, αποδεικνύοντας ότι οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ακαδημίες παρακολουθούν πλέον στενά ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντής Τζολάκης ετοιμάζεται να κάνει το δικό του βήμα προς την Premier League, με τη Χαλ να βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Αν τα βάλεις όλα αυτά μαζί, δύσκολα μπορείς να θυμηθείς καλοκαίρι με τόσο έντονη ελληνική παρουσία στη διεθνή μεταγραφική αγορά.

Η αξία των Ελλήνων ανεβαίνει

Η μεταγραφή του Τζόλη στην Άρσεναλ αλλάζει και τη λίστα των ακριβότερων Ελλήνων όλων των εποχών, καθώς τα 40 εκατομμύρια ευρώ άφησε πίσω του τα 36 εκατομμύρια που είχε δαπανήσει η Νάπολι για τον Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα, τα 35 εκατ. που έσκασε η Μπράιτον για τον Μπάμπη Κωστούλα αλλά και 32 εκατ. της Ντόρτμπουντ για τον Καρέτσα.

Δεν είναι όμως μόνο οι αριθμοί που εντυπωσιάζουν, αλλά το γεγονός ότι μέσα σε λίγα χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ολόκληρη γενιά παικτών που αγωνίζονται ή ετοιμάζονται να αγωνιστούν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και σε ομάδες πρώτης γραμμής.

Κάποτε μια μεγάλη ελληνική μεταγραφή στο εξωτερικό αποτελούσε είδηση της δεκαετίας, σήμερα όμως αποτελεί... καλοκαιρινή συνήθεια. Μην πάτε μακριά, ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Στέφανος Τζίμας, ο Φώτης Ιωαννίδης, ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο Ντίνος Μαυροπάνος και αρκετοί ακόμη βρίσκονται σταθερά στα μπλοκάκια μεγάλων συλλόγων και σίγουρα θα είναι οι επόμενοι για τους οποίους θα ακούσουμε.

Ποιος θα είναι ο επόμενος;

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεν αναρωτιόμαστε αν θα υπάρξει η επόμενη μεγάλη ελληνική μεταγραφή, αλλά το ποιος θα είναι ο επόμενος.

Θα είναι ο Μουζακίτης; Ο Κουλιεράκης; Ο Παυλίδης; Ή μήπως κάποιος που σήμερα αγωνίζεται στις ακαδημίες και σε δύο χρόνια θα βρεθεί ξαφνικά στο εξώφυλλο των ευρωπαϊκών αθλητικών εφημερίδων;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι του 2026 θα το θυμόμαστε για πάντα, όχι γιατί «έσκασαν» πολλά «μπαμ» μαζεμένα -έρχονται και άλλα- αλλά διότι συνειδητοποιήσαμε για τα καλά ότι η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια περιφερειακή δεξαμενή ποδοσφαιριστών, αλλά ως ένας τόπος που παράγει ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.