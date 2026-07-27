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Προ των πυλών της Χαλ ο Τζολάκης: Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά

Ένα βήμα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Χαλ βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τον διεθνή τερματοφύλακα να περνάει με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις στην Αθήνα.

Προ των πυλών της Χαλ ο Τζολάκης: Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά
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Μία ανάσα από την μεταγραφή του στην αγγλική Χαλ βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Ο 23χρονος πορτιέρο επέστρεψε από την προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, πραγματοποιώντας τις ιατρικές του εξετάσεις σε κέντρο στην Αθήνα.

Πλέον μένουν μόνο τα τυπικά ώστε να ανακοινωθεί η συμφωνία, με τον Τζολάκη να ταξιδεύει μέσα στις επόμενες ώρες στη Σλοβενία, ώστε να ενσωματωθεί με τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Τζολάκης, αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών του Ολυμπιακού, έχοντας σημαντική συμβολή στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, με την κατάκτηση του Conference League το 2024 και του νταμπλ την επόμενη σεζόν.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 παιχνίδια.

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