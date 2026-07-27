Παναθηναϊκός: Οι προβλέψεις για τους πιθανούς αντιπάλους στα playoffs του Conference League

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνίζεται στον β' προκριματικό του Conference League, ωστόσο η σελίδα Football Rankings έχει στείλει ήδη το «τριφύλλι» στα playoffs.

Συγκεκριμένα μέσω αλγόριθμου παρουσιάστηκαν οι ισχυροί και οι ανίσχυροι της τελευταίας φάσης πριν τη League Phase, με τους «πράσινους» να ανήκουν στο πρώτο γκρουπ με την προοπτική ότι θα αποκλείσουν Πάκσι και Σπάρτακ Τρνάβα ή την ΤΣΣΚΑ 1948.

Αυτό που φαίνεται όμως στο γράφημα της σελίδας αποτυπώνει ότι η ελληνική ομάδα δεν θα έχει εύκολο έργο, μιας και πιθανοί αντίπαλοι ενδέχεται να είναι μεταξύ άλλων οι Μπεσίκτας, Χετάφε και Τβέντε.

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