«Έριξε τις απαιτήσεις του για τον Ορτέγκα ο Ολυμπιακός - Στο 1 εκατομμύριο η διαφορά με την Ρίβερ»

Εξελίξεις σημειώνονται στο μέτωπο της πιθανής παραχώρησης του Φραντσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι», στο πλαίσιο του ανασχηματισμού του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, εμφανίζονται διατεθειμένοι να ρίξουν τις απαιτήσεις τους για τον Αργεντινό αριστερό μπακ, με τη Ρίβερ Πλέιτ να πιέζει για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αργεντινή, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η διοίκηση του Ολυμπιακού φέρεται να χαμήλωσε τον πήχη των οικονομικών της αξιώσεων από τα 7,5 στα 6 εκατομμύρια ευρώ, φέρνοντας το deal ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση, καθώς η οικονομική ψαλίδα με τους «Μιγιονάριος» έχει περιοριστεί πλέον μόλις στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Καταλυτικό ρόλο στις συζητήσεις φαίνεται πως παίζει και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Ορτέγκα έχει ήδη μεταφέρει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού την επιθυμία του να επαναπατριστεί για λογαριασμό της ομάδας από το Μπουένος Άιρες, γεγονός που ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την οριστική συμφωνία.

Συνολικά με τη φανέλα των Πειραιωτών, ο Ορτέγκα έχει πραγματοποιήσει 107 συμμετοχές με ένα γκολ και οκτώ ασίστ, κατακτώντας ένα Conference League, ένα Πρωτάθλημα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup. Θυμίζουμε πως ο ακραίος οπισθοφύλακας είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2023 με ένα ποσό κοντά στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ από τη Βελέζ.