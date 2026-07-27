Αντίπαλος Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον Τάντιτς η Ναϊμέγκεν

Τη φανέλα της Ναϊμέγκεν θα φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Σέρβος μεσοεπιθετικός Ντούσαν Τάντιτς, με τους Ολλανδούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του του μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).

Κάπως έτσι, ο Τάντιτς θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε διπλά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν στις 4 & 11 Αυγούστου.

Την περσινή σεζόν ο 37χρονος αγωνίστηκε στην Αλ-Γουάχντα των ΗΑΕ, καταγράφοντας συνολικά 42 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και 20 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Ναϊμέγκεν:

«Η NEC ενίσχυσε την ομάδα της με τον Ντούσαν Τάντιτς. Ο 37χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ναϊμέχεν μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Με τον Τάντιτς, η NEC φέρνει στη Ναϊμέχεν έναν παίκτη με εντυπωσιακό ιστορικό. Ο Σέρβος αγωνίστηκε για την Αλ-Ουάχντα την περασμένη σεζόν, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί για Άγιαξ, Φενερμπαχτσέ, Σαουθάμπτον, Τβέντε, Γκρόνινγκεν και Βοϊβοντίνα. Επιπλέον, ο Τάντιτς έχει 111 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, γεγονός που τον καθιστά τον κορυφαίο διεθνή παίκτη στην ιστορία της χώρας του.»