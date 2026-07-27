· Ναϊμέγκεν · Ολυμπιακός

Αντίπαλος Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον Τάντιτς η Ναϊμέγκεν

Την απόκτηση του 37χρονου Ντούσαν Τάντιτς ανακοίνωσε η επερχόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League, Ναϊμέγκεν.

Αντίπαλος Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον Τάντιτς η Ναϊμέγκεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη φανέλα της Ναϊμέγκεν θα φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Σέρβος μεσοεπιθετικός Ντούσαν Τάντιτς, με τους Ολλανδούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του του μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).

Κάπως έτσι, ο Τάντιτς θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε διπλά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν στις 4 & 11 Αυγούστου.

Την περσινή σεζόν ο 37χρονος αγωνίστηκε στην Αλ-Γουάχντα των ΗΑΕ, καταγράφοντας συνολικά 42 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και 20 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Ναϊμέγκεν:

«Η NEC ενίσχυσε την ομάδα της με τον Ντούσαν Τάντιτς. Ο 37χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ναϊμέχεν μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Με τον Τάντιτς, η NEC φέρνει στη Ναϊμέχεν έναν παίκτη με εντυπωσιακό ιστορικό. Ο Σέρβος αγωνίστηκε για την Αλ-Ουάχντα την περασμένη σεζόν, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί για Άγιαξ, Φενερμπαχτσέ, Σαουθάμπτον, Τβέντε, Γκρόνινγκεν και Βοϊβοντίνα. Επιπλέον, ο Τάντιτς έχει 111 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, γεγονός που τον καθιστά τον κορυφαίο διεθνή παίκτη στην ιστορία της χώρας του.»

COMMENTS
LATEST NEWS
21:01 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Aνακοινώθηκε ο Ίβι Λόπεθ

20:32 SUPER LEAGUE 2

Ο Φάνης Τζανδάρης υπέγραψε στην Athens Kallithea

20:16 SUPER LEAGUE

Προ των πυλών της Χαλ ο Τζολάκης: Πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά

20:08 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στην Καραγκιουμρούκ ο Σιώπης - Η ανακοίνωση

20:05 MUNDIAL

Το «ποίημα» του Λόπες Καμπράλ κορυφαίο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (vid)

19:49 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ομιλία Μάτος στους ποδοσφαιριστές πριν από τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου

19:38 CHAMPIONS LEAGUE

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια με τη Ναϊμέγκεν

19:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτό είναι το «χρυσό» deal της Ντόρτμουντ με την Γκενκ για τον Καρέτσα

19:06 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι προβλέψεις για τους πιθανούς αντιπάλους στα playoffs του Conference League

19:05 SUPER LEAGUE

Με Νικολάου «θωρακίζει» την άμυνα ο ΟΦΗ

18:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έσκασε η «βόμβα»: Έκλεισε στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας!

18:37 SUPER LEAGUE

Βόλος: Δικός του ο Πιέρ-Γκάμπριελ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας