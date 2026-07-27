Seiko x Rowing Blazers: Το πιο στιλάτο καλοκαιρινό ρολόι που θα δεις φέτος

Από τη στιγμή που η Seiko αποφάσισε να συνεργαστεί ξανά με τη Rowing Blazers, το αποτέλεσμα ήταν δεδομένο ότι θα ήταν καλό. Σημαντικό ρόλο βέβαια, έπαιξε στο ότι στην εξίσωση προστέθηκε και ο Eric Wind, ένας από τους πιο γνωστούς experts στον κόσμο των vintage ρολογιών.

Από τη συγκεκριμένη συνεργασία «γεννήθηκαν» ουσιαστικά δύο συλλεκτικές εκδόσεις του Seiko 5 Sports Rally Diver, οι οποίες ενώνουν την ιαπωνική ωρολογοποιία με το σύγχρονο αμερικανικό prep style και τη vintage αισθητική που έχει κάνει τον Wind σημείο αναφοράς στον κόσμο κάθε συλλέκτη.

Δυο νέες εκδόσεις, μια διαφορετική φιλοσοφία

Το SRPM21, με κάσα 38 χιλιοστών, ξεχωρίζει χάρη στις πράσινες αποχρώσεις εμπνευσμένες από τα ιστορικά αγωνιστικά χρώματα των βρετανικών motorsports, ενώ η καρό στεφάνη και το matching καντράν του χαρίζουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από την άλλη, το SRPM19 υιοθετεί μια πιο έντονη μπλε αισθητική και μεγαλύτερη κάσα 42 χιλιοστών, απευθυνόμενο σε όσους προτιμούν πιο δυναμική παρουσία στον καρπό.

Κάτω από το καντράν, και τα δύο μοντέλα φιλοξενούν τον δοκιμασμένο αυτόματο μηχανισμό Seiko 4R36 με 24 jewels, ενώ συνοδεύονται από νάιλον λουράκι που ενισχύει τον sport χαρακτήρα τους. Η τιμή τους διαμορφώνεται στα 495 δολάρια, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά για limited edition κυκλοφορίες με τόσο ισχυρό συλλεκτικό ενδιαφέρον.

Η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο design

Τα νέα Rally Diver αντλούν έμπνευση από το Seiko Rally Diver των late '60s, ένα μοντέλο που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Eric Wind, καθώς ήταν το πρώτο vintage ρολόι που αγόρασε ποτέ.

Η Rowing Blazers, που ιδρύθηκε το 2017 από τον πρώην αθλητή της εθνικής ομάδας κωπηλασίας των ΗΠΑ, Jack Carlson, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion brands της Νέας Υόρκης, συνδυάζοντας το κλασικό preppy ύφος με σύγχρονες επιρροές και συνεργασίες που γίνονται σχεδόν πάντα sold out και η νέα σύμπραξη με τη Seiko δεν φαίνεται πως θα αποτελέσει εξαίρεση.

Αν αναζητάς ένα καλοκαιρινό ρολόι που ισορροπεί ανάμεσα στο heritage, το motorsport DNA και το σύγχρονο lifestyle, τα νέα Seiko x Rowing Blazers Rally Diver αξίζουν σίγουρα μια θέση στη wishlist σου.