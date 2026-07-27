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Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Γεντβάι: «Τρία χρόνια, τόσες πολλές αναμνήσεις» (pic)

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Γεντβάι στο «τριφύλλι».

Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Γεντβάι: «Τρία χρόνια, τόσες πολλές αναμνήσεις» (pic)
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Ο Τιν Γεντβάι αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη κεντρικού αμυντικού.

Ο 30χρονος στόπερ δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και έτσι αποφασίστηκε η αποχώρησή του από το «τριφύλλι».

Ο Γεντβάι, από την πλευρά του, θέλησε να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό και τους φίλους της ομάδας μέσω των social media, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερο μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στην Αλ Σαμπάμπ.

Η ανάρτηση

«Τρία χρόνια. Τόσες πολλές αναμνήσεις. Είμαι ευγνώμων για όλα, και ιδιαίτερα για τους συμπαίκτες μου, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους φίλους μου και τους φιλάθλους για όλη τη στήριξη που μου έδειξαν τα τελευταία τρία χρόνια. Τώρα είναι η ώρα για ένα νέο κεφάλαιο, όμως η Αθήνα θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές της οικογένειάς μου και στη δική μου.

Αυτή η πόλη μας χάρισε αξέχαστες αναμνήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Είναι επίσης το μέρος όπου γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος μας, κάτι που κάνει την Αθήνα ακόμη πιο ξεχωριστή για εμάς. Εύχομαι σε όλους στον Παναθηναϊκό τα καλύτερα και μια επιτυχημένη σεζόν. Σας ευχαριστώ και τα λέμε σύντομα, Τιν».

https://www.instagram.com/p/DbSxXnKjFsj/
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