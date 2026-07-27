· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Ευμπουομουάν

Συνεχίζει την ενίσχυσή της η Μπαρτσελόνα.

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Ευμπουομουάν
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Σε μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προχώρησε η Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τόσαν Ευμπουομουάν.

Οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν σε συμφωνία με τον Βρετανό γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα αποτελέσει μέρος του έμψυχου δυναμικού της ισπανικής ομάδας μέχρι το 2028.

Ο Ευμπουομουάν προέρχεται από μία σεζόν στη G-League, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα των Greensboro Swarm. Σε 10 παιχνίδια κατάφερε να ξεχωρίσει για την επιθετική του παρουσία, έχοντας κατά μέσο όρο 17,4 πόντους ανά αγώνα.

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