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Η Μίλαν ενισχύθηκε με 16χρονο ταλέντο από τον Ολυμπιακό

Κίνηση με το... βλέμμα στο μέλλον από την ιταλική ομάδα.

Η Μίλαν ενισχύθηκε με 16χρονο ταλέντο από τον Ολυμπιακό
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Στη Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σπύρος Ζορμπάς, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό.

Ο 16χρονος αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού και θεωρείται ένα από τα ταλέντα που ξεχώρισαν στα τμήματα υποδομής των «ερυθρόλευκων». Πλέον, θα έχει την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα των «ροσονέρι» και να συνεχίσει την εξέλιξή του στις ακαδημίες της ιταλικής ομάδας.

Ο Ζορμπάς έχει ήδη καταγράψει παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, έχοντας αγωνιστεί με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα Κ15 και Κ16.

Η ανακοίνωση

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων.

Ο Έλληνας αμυντικός, γεννημένος το 2010, έρχεται από τον Ολυμπιακό Πειραιώς και έχει πλέον δεσμευτεί για το μέλλον του στους Ροσονέρι».

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