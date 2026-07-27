Κολοσσός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σι Τζέι Χάρις

Ο Κολοσσός προχώρησε στην ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σι Τζέι Χάρις. Ο 35χρονος γκαρντ αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα του Περιστερίου, στο οποίο μετακινήθηκε το 2024.

Κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου, ο Χάρις κατέγραψε 10,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 συμμετοχές στη Stoiximan GBL και το FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Σι Τζέι Χάρις.

Ο Σι Τζέι Χάρις γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1991 στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ και με ύψος 1,91μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φοίτησε στο Γουέικ Φόρεστ από το 2009 μέχρι το 2013.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία τη σεζόν 2013/14 στη Γερμανία με τη Λούντβιγκσμπουργκ. Την επόμενη χρονιά φόρεσε τη φανέλα της Ουλμ (2014/15), ενώ τη σεζόν 2015/16 μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Ρόσα Ράντομ.

Ακολούθησε διετής παρουσία στην Τουρκία με τη Σακάρια (2016-18), ενώ τη σεζόν 2018/19 αγωνίστηκε στη Γαλλία με την Ορτέζ. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες της Τουρκ Τέλεκομ (2019/20), της Χάποελ Χολόν (2020/21) και της γαλλικής Μπουργκ (2021/22).

Έπειτα επέστρεψε στο Ισραήλ, όπου παρέμεινε για δύο ακόμη χρόνια στη Χάποελ Χολόν (2022-24). Το 2024 ήρθε στην Ελλάδα για το Περιστέρι, στο οποίο αγωνίστηκε μέχρι και τη φετινή σεζόν, έχοντας μέσο όρο 10,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 34 αγώνες σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup».