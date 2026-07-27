Ιταλία: «Ναυάγιο» με Πίρλο μετά από παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εθνική Ιταλίας, με το θέμα του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού να παίρνει απρόσμενη τροπή και το κλίμα στην ιταλική Ομοσπονδία να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.

Τα όσα εκτυλίσσονται αποτελούν ακόμη ένα επεισόδιο στην περίοδο αναταραχής που ακολούθησε τους συνεχόμενους αποκλεισμούς της «Σκουάντρα Ατζούρα» από τα Παγκόσμια Κύπελλα.

Παρότι όλα έδειχναν πως ο Αντρέα Πίρλο θα αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, η συμφωνία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί. Η παρέμβαση του προέδρου, Τζιοβάνι Μαλαγκό, ανέτρεψε τα δεδομένα, με αποτέλεσμα ο άλλοτε σπουδαίος μέσος να μη βρεθεί στον πάγκο της Ιταλίας ενόψει της προσπάθειας για το Euro 2028.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση σχετίζεται με τη συνεργασία του Πίρλο με γνωστή ρωσική στοιχηματική εταιρεία, στην οποία διατηρεί τον ρόλο του παγκόσμιου πρεσβευτή.

Μετά την άρνηση του Πεπ Γκουαρδιόλα να αναλάβει την εθνική Ιταλίας, οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο είχαν εισηγηθεί αποκλειστικά την περίπτωση του Πίρλο. Ωστόσο, ούτε αυτή η επιλογή προχώρησε.

Όπως αναφέρουν η Gazzetta dello Sport και το Sky Sport, οι δύο παράγοντες εξετάζουν πλέον σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν, μόλις έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Από την πλευρά του, ο Αντρέα Πίρλο εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της υπόθεσης, δημοσιεύοντας σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό.