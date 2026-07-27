Μουντιάλ 2026: Στην αντεπίθεση ο Ινφαντίνο - Επίθεση στους επικριτές της FIFA και της διοργάνωσης

Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στην κριτική που ασκήθηκε τόσο προς το πρόσωπό του όσο και προς τη FIFA, με αφορμή το Μουντιάλ 2026.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου κατηγόρησε τους επικριτές της διοργάνωσης ότι έχουν «καταναλωθεί από το μίσος», καλώντας τους να «διαλογιστούν, να προσευχηθούν ή να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα», ώστε, όπως ανέφερε, να βρουν την ηρεμία τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο Ινφαντίνο επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω Instagram, υπερασπιζόμενος τη FIFA απέναντι στις αντιδράσεις και τις συζητήσεις που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της FIFA δεν παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ούτε στην έναρξη ούτε στη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρώπους που, όπως υποστήριξε, «έχασαν το όμορφο παιχνίδι, τα συναισθήματα, τους πανηγυρισμούς, τα γέλια, τα δάκρυα, την εξαπάτηση και τη χαρά».

https://www.instagram.com/p/DbRfdfdCFIS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές προς τους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί από τους επικριτές βρίσκονται «πίσω από τα στυλό και τα χαρτιά τους, πίσω από τις οθόνες τους, διαδίδοντας μίσος και ψευδείς φήμες».

«Ενώ εσείς κάθεστε πίσω, εμείς στη FIFA βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, οργανώνουμε, εργαζόμαστε σκληρά και προσφέρουμε το καλύτερο θέαμα στον κόσμο. Δεν βιώσαμε καμία βία, κανένα επεισόδιο, είχαμε 100% ασφάλεια, μόνο χαρά και ευτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στο ζήτημα των θεωρήσεων εισόδου, τονίζοντας ότι δόθηκε έμφαση στις λίγες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έλαβαν βίζα, ενώ, όπως υποστήριξε, αγνοήθηκαν τα εκατομμύρια επισκεπτών που ταξίδεψαν κανονικά στη διοργάνωση.

«Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο και αυτό αποδείχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο αυτό το καλοκαίρι. Το Ιράν εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς επεισόδια ή συγκρούσεις», σημείωσε.

Ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε και στις αποφάσεις της διαιτησίας, υποστηρίζοντας ότι οι αμφισβητούμενες φάσεις, όπως πιθανώς λανθασμένες κόκκινες ή κίτρινες κάρτες και οι αποφάσεις που ακολούθησαν, αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο και γίνονται αποδεκτές σε κορυφαία πρωταθλήματα.

«Είναι περίεργο ότι οι ίδιες χώρες που εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές είναι εκείνες που ασκούν την πιο έντονη κριτική», πρόσθεσε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρόεδρος της FIFA απηύθυνε νέα αιχμή προς όσους τον επικρίνουν.

«Σε όσους σπαταλούν τον χρόνο και την ενέργειά τους μισώντας μας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να συλλογιστείτε, να διαλογιστείτε, να προσευχηθείτε ή να παρακολουθήσετε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και να δείτε πραγματικά τα πρόσωπα, τα μάτια και τα συναισθήματα.

Σε όσους βρίσκονται πίσω από τα στυλό, τα χαρτιά και τις οθόνες, εύχομαι να βρουν αγάπη και ειρήνη εκεί που άλλοι δεν κατάφεραν. Εμείς στη FIFA βρήκαμε τη δική μας και την προσφέρουμε μέσα από το πιο εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA. Είθε το ποδόσφαιρο να υψωθεί πάνω από όλα», κατέληξε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.