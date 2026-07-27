Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες που έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε
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Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση voucher έως 70 ευρώ για την αγορά smartphone.

Η ενίσχυση προβλέπεται στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνεται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον περασμένο Φεβρουάριο. Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με αναπηρία.

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες που έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία συσκευή smartphone με ανώτατη λιανική τιμή τα 70 ευρώ, η οποία θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Οι δυνατότητες των νέων συσκευών

Τα κινητά τηλέφωνα που θα διατίθενται μέσω του προγράμματος, θα είναι σχεδιασμένα προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών χρηστών και θα υποστηρίζουν:

τη λειτουργία ανάγνωσης οθόνης για άτομα με προβλήματα όρασης,

την ενισχυμένη ένταση ήχου έως 50 dB για άτομα με προβλήματα ακοής,

τα μεγάλα και ευδιάκριτα πλήκτρα,

τις ειδοποιήσεις μέσω φωτεινών ενδείξεων ή δόνησης.

Ακόμη το πρόγραμμα προβλέπει και τη διάθεση υποστηρικτικού εξοπλισμού σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ακουστικά, συσκευές Bluetooth, καθώς και συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας (AAC), με στόχο τη μείωση του οικονομικού κόστους για τους δικαιούχους.

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Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

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