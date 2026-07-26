Παναθηναϊκός: Τόσα κερδίζει από την αποχώρηση Γεντβάι

Ο Τιν Γεντβάι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και ήδη ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ. Οι «πράσινοι» για τυπικούς λόγους ανακοίνωσαν και από τη δική τους πλευρά το τέλος της συνεργασίας με τον Κροάτη στόπερ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τιν Γεντβάι.

Ο Κροάτης αμυντικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2023. Με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, ενώ κατέγραψε 96 συμμετοχές και σημείωσε επτά γκολ.

Τιν, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Από την αποχώρηση του Γεντβάι, ο Παναθηναϊκός θα εξοικονομήσει περίπου 1.000.000 ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί στο συμβόλαιο του Κροάτη αλλά και στην προμήθεια του ατζέντη του.