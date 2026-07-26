Τέλος στο σίριαλ: Στους Καβαλίερς ο Χεζόνια

Οριστικά στο NBA για λογαριασμό των Κλίβελαντ Καβαλίερς επιστρέφει ο Μάριο Χεζόνια, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Ο Κροάτης ήθελε διακαώς να ξαναδοκιμάσει τις τύχες του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη και απ' ότι φαίνεται το κατάφερε, γυρίζοντας μετά από επτά σεζόν και το πέρασμά του τη χρονιά 2019-20 από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Αφότου πλήρωσε το NBA-out που είχε στο συμβόλαιό του με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο 31χρονος φόργουορντ από το Ντουμπρόβνικ συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Κλίβελαντ, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2.8 εκατομμύρια δολάρια.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague.