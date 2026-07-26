· Κλίβελαντ Καβαλίερς

Τέλος στο σίριαλ: Στους Καβαλίερς ο Χεζόνια

Ο κύβος για το μέλλον του Μάριο Χεζόνια ερρίφθη και ο Κροάτης, σύμφωνα με τον Σάμς Σαράνια θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Τέλος στο σίριαλ: Στους Καβαλίερς ο Χεζόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οριστικά στο NBA για λογαριασμό των Κλίβελαντ Καβαλίερς επιστρέφει ο Μάριο Χεζόνια, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Ο Κροάτης ήθελε διακαώς να ξαναδοκιμάσει τις τύχες του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη και απ' ότι φαίνεται το κατάφερε, γυρίζοντας μετά από επτά σεζόν και το πέρασμά του τη χρονιά 2019-20 από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Αφότου πλήρωσε το NBA-out που είχε στο συμβόλαιό του με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο 31χρονος φόργουορντ από το Ντουμπρόβνικ συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Κλίβελαντ, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2.8 εκατομμύρια δολάρια.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαποέλ Ιερουσαλήμ: Ανακοίνωσε τον Κένι Λόφτον Τζούνιορ η αντίπαλος του Άρη στο EuroCup

21:34 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Κοντά σε συμφωνία με τον Τζόνι Ζουζάνγκ

21:00 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου: «Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ - Ηθελα κάτι πολύ παραπάνω»

20:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τόσα κερδίζει από την αποχώρηση Γεντβάι

20:18 NBA

Τέλος στο σίριαλ: Στους Καβαλίερς ο Χεζόνια

20:18 SUPER LEAGUE

Η Κηφισιά συμφώνησε με Αμπάντα

20:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παραχωρείται σε ομάδα της Τουρκίας ο Σιώπης

19:45 ΣΠΟΡ

ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ Τεντόγλου στον Βόλο: Τα σάρωσε ΟΛΑ και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα! (vids)

19:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Προέχει να ενισχυθούμε στο κέντρο - Περιμένω δύο παίκτες τις επόμενες μέρες»

19:24 ΣΠΟΡ

Κωπηλασία: Πρώτη δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα!

19:12 ΣΠΟΡ

«Μυθικός» Τεντόγλου: Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα!

19:01 ΣΠΟΡ

«Εκτοξεύτηκε» στα 8,66μ. ο Τεντόγλου, αλλά ο άνεμος του... χάλασε το πανελλήνιο ρεκόρ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας