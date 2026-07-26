· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Παραχωρείται σε ομάδα της Τουρκίας ο Σιώπης

Συμφώνησαν οι «πράσινοι» με ομάδα της γειτονικής χώρας, στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλληνα χαφ. 

Παναθηναϊκός: Παραχωρείται σε ομάδα της Τουρκίας ο Σιώπης
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Η καριέρα του Μανώλη Σιώπη στον Παναθηναϊκό, όλα δείχνουν πως ολοκληρώθηκε. Ο Έλληνας αμυντικός μέσος, παραχωρείται σε ομάδα της Τουρκίας και έτσι θα επιστρέψει στο πρωτάθλημα όπου έχει ήδη αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία. Κατακτώντας και τον τίτλο με την Τραμπζονσπόρ.

Οι διαπραγματεύσεις των «πράσινων» με το τουρκικό κλαμπ που ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό, είναι στην τελική ευθεία. Για την ακρίβεια στην ανταλλαγή εγγράφων. Κι έτσι ο Σιώπης θα φύγει άμεσα για την Τουρκία, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

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