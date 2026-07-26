Τζωρτζάτος: «Επιτέλους ακούσαμε τον Εθνικό μας Ύμνο, ανατριχιάσαμε, πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή»

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της Εθνικής Ελλάδας στην ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, επιβεβαιώνοντας με τις εμφανίσεις του γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τερματοφύλακες του κόσμου.

Ο 34χρονος γκολκίπερ από την Κεφαλονιά πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με αποκορύφωμα τον ημιτελικό απέναντι στην Ιταλία, όπου οι καθοριστικές επεμβάσεις του κράτησαν την Ελλάδα όρθια και άνοιξαν τον δρόμο για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Η συνολική του παρουσία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup, προσθέτοντας μια σημαντική ατομική διάκριση στην κορυφαία ομαδική επιτυχία της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Λίγο μετά τη λήξη του τελικού και την απονομή του χρυσού μεταλλίου, ο Τζωρτζάτος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το ιστορικό επίτευγμα της «γαλανόλευκης», τονίζοντας πως η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση για τις θυσίες και τη σκληρή δουλειά όλων των μελών της ομάδας.

Όσα δήλωσε ο Τζωρτζάτος:

«Τι ματς έγινε σήμερα, θέαμα, εναλλαγές στο σκορ, ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας, στιγμές μοναδικές, επιτέλους ακούσαμε τον Εθνικό μας Ύμνο, ανατριχιάσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς μας, ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές, εύχομαι να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή».