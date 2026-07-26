Formula 1: Κυρίαρχος ο Νόρις στην Ουγγαρία, επέστρεψε στις νίκες ο Βρετανός

Την εξαιρετική του εμφάνιση μαζί με την επιστροφή στις νίκες συνδύασε ο Λάντο Νόρις στο Grand Prix της Ουγγαρίας, με τον Βρετανό πιλότο να σπάει το ρόδι, αφήνοντας πίσω του τους Μαξ Φερστάπεν και Κίμι Αντονέλι.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε προσωρινά πίσω από τους Όσκαρ Πιάστρι και Κίμι Αντονέλι, ο Νόρις διατήρησε την ψυχραιμία του, ανέβασε κατακόρυφα τον ρυθμό του και πανηγύρισε μια σπουδαία επικράτηση στην... αγαπημένη του πίστα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος παρουσίασε αισθητά βελτιωμένη εικόνα. Το τρίτο σκαλί του βάθρου κρίθηκε σε μια σκληρή μονομαχία ανάμεσα στον Αντονέλι και τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Ιταλός επικράτησε, ενώ ο Χάμιλτον, παρότι πέρασε τέταρτος τη γραμμή του τερματισμού, δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων και υποχώρησε στην πέμπτη θέση.

Την τέταρτη θέση πήρε έτσι ο Σαρλ Λεκλέρ, ενώ την πρώτη εξάδα συμπλήρωσε ο Ισάκ Χάντζαρ.

Τέλος, ο Τζορτζ Ράσελ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πλήρωσε την κακή του εκκίνηση και περιορίστηκε στην 7η θέση. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον (8ος), Νίκο Χούλκενμπεργκ (9ος) και Άρβιντ Λίντμπλαντ (10ος).