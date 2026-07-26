Τσβόλε – ΑΕΚ: Ο Βάργκα φέρνει το ματς στα ίσα για την Ένωση (vid)

Η ΑΕΚ βρήκε την απάντηση στο 68ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης με την Τσβόλε, φτάνοντας στην ισοφάριση με όμορφο συνδυαστικό ποδόσφαιρο.

Οι παίκτες της «Ένωσης» έκρυψαν την μπάλα με διαδοχικές εναλλαγές, πριν ο Μαρίν κινηθεί ιδανικά στον κενό χώρο από τη δεξιά πλευρά. Ο εξτρέμ έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα ακριβείας προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Βάργκα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με εύστοχη κεφαλιά προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

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