Τσβόλε – ΑΕΚ: Φέρνουν τούμπα το ματς οι Ολλανδοί με δύο γκολ σε πέντε λεπτά! (vids)

Η Τσβόλε έφερε το φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ… τούμπα μέσα σε πέντε λεπτά, μετατρέποντας το 1-0 υπέρ της «Ένωσης» σε 2-1.

Αρχικά, στο 51ο λεπτό, ο Φαν Ντε Χαρ ισοφάρισε με μία εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Ο 22χρονος Ολλανδός έστειλε την μπάλα με εξαιρετικό δεξί σουτ προς την εστία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με αυτή να βρίσκει στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 56′, η Τσβόλε ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Ράισινγκερ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα από κοντά νίκησε τον Μπρινιόλι, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ των Ολλανδών.