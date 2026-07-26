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Τσβόλε – ΑΕΚ: Φέρνουν τούμπα το ματς οι Ολλανδοί με δύο γκολ σε πέντε λεπτά! (vids)

Οι Ολλανδοί έκαναν ολική ανατροπή κόντρα στην ΑΕΚ.

Τσβόλε – ΑΕΚ: Φέρνουν τούμπα το ματς οι Ολλανδοί με δύο γκολ σε πέντε λεπτά! (vids)
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Η Τσβόλε έφερε το φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ… τούμπα μέσα σε πέντε λεπτά, μετατρέποντας το 1-0 υπέρ της «Ένωσης» σε 2-1.

Αρχικά, στο 51ο λεπτό, ο Φαν Ντε Χαρ ισοφάρισε με μία εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Ο 22χρονος Ολλανδός έστειλε την μπάλα με εξαιρετικό δεξί σουτ προς την εστία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με αυτή να βρίσκει στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 56′, η Τσβόλε ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Ράισινγκερ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα από κοντά νίκησε τον Μπρινιόλι, διαμορφώνοντας το 2-1 υπέρ των Ολλανδών.

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