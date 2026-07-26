· Ολυμπιακός

«Ενδιαφέρον της Βάσκο Ντα Γκάμα για τον Ταρέμι»

Σύμφωνα με πηγές του ESPN, η Βάσκο Ντα Γκάμα θέλει να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, έχοντας εκφράσει το ενδιαφέρον της για την περίπτωση του Μεχντί Ταρέμι από τον Ολυμπιακό.

«Ενδιαφέρον της Βάσκο Ντα Γκάμα για τον Ταρέμι»
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Στο στόχαστρο της Βάσκο Ντα Γκάμα φαίνεται να βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, με το «ESPN» να αναφέρει πως οι Βραζιλιάνοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον επιθετικό του Ολυμπιακού.

Ο έμπειρος Ιρανός στράικερ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά, πραγματοποιώντας συνολικά 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, έχοντας απολογισμό 16 γκολ και έξι ασίστ σε 1.123' λεπτά συμμετοχής.

Ο 34χρονος συμμετείχε επίσης στα τελικά του Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα, ξεκινώντας βασικός και στα τρία παιχνίδια που έδωσε το Ιράν στη φάση των ομίλων.

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