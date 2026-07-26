«Ενδιαφέρον της Βάσκο Ντα Γκάμα για τον Ταρέμι»

Στο στόχαστρο της Βάσκο Ντα Γκάμα φαίνεται να βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, με το «ESPN» να αναφέρει πως οι Βραζιλιάνοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον επιθετικό του Ολυμπιακού.

Ο έμπειρος Ιρανός στράικερ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά, πραγματοποιώντας συνολικά 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, έχοντας απολογισμό 16 γκολ και έξι ασίστ σε 1.123' λεπτά συμμετοχής.

Ο 34χρονος συμμετείχε επίσης στα τελικά του Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα, ξεκινώντας βασικός και στα τρία παιχνίδια που έδωσε το Ιράν στη φάση των ομίλων.