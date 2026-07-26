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ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με την Τσβόλε

Δείτε την ενδεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό με την Τσβόλε στην Ολλανδία

ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με την Τσβόλε
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσβόλε σε ένα φιλικό που έχει έντονο… άρωμα επίσημου αγώνα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ομάδα του, όπως αναμενόταν, με τις βασικές του επιλογές, καθώς στόχος του είναι να αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας του συνόλου του ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκινούν οι Κάιρινεν και Μαρίν, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρίσκονται οι Γιόβιτς και Βάργκα, συνθέτοντας το επιθετικό δίδυμο της ΑΕΚ για τη φιλική αναμέτρηση με την ολλανδική ομάδα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

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