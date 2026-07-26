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ΑΕΚ: Φιλικό κόντρα στην Τσβόλε με… άρωμα επίσημου αγώνα – Η πιθανή ενδεκάδα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσβόλε σε ένα φιλικό που έχει έντονο… άρωμα επίσημου αγώνα, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να παρατάξει τους παίκτες που θα στηριχθεί στα πρώτα επίσημα ματς της «Ένωσης». 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Φιλικό κόντρα στην Τσβόλε με… άρωμα επίσημου αγώνα – Η πιθανή ενδεκάδα του Νίκολιτς
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Η ΑΕΚ δίνει σήμερα (26/07) το τέταρτο φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, αλλά για πρώτη φορά το παιχνίδι μοιάζει περισσότερο με... πρόβα επίσημου αγώνα.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει την Τσβόλε στο MAC³PARK Stadion (16:00, CosmoteSport1HD), με τον Μάρκο Νίκολιτς να ετοιμάζεται να παρατάξει την ενδεκάδα που προορίζει για βασική, ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Οι κινήσεις του Σέρβου τεχνικού τις τελευταίες ημέρες μαρτυρούν τις προθέσεις του. Οι ποδοσφαιριστές που αναμένεται να βρεθούν στο αρχικό σχήμα απαλλάχθηκαν από την πρωινή προπόνηση του Σαββάτου (25/07), ενώ το απόγευμα βρέθηκαν στο γήπεδο μόνο για τις τελευταίες δοκιμές και τις απαραίτητες τακτικές οδηγίες. Μια διαχείριση που δείχνει ότι ο Νίκολιτς αντιμετωπίζει το σημερινό φιλικό με διαφορετική προσέγγιση, θέλοντας να αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας και τη χημεία της ομάδας του.

Ο προπονητής της ΑΕΚ φαίνεται πως έχει καταλήξει στον βασικό κορμό, στον οποίο θα στηριχθεί το επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας μέσα από τα φιλικά και τις προπονήσεις να παρουσιάσει μια όσο το δυνατόν πιο «δεμένη» ομάδα στις πρώτες επίσημες αναμετρήσεις της σεζόν.

Με βάση όσα δοκιμάστηκαν στις τελευταίες προπονήσεις, αλλά και τους ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός του χθεσινού πρωινού προγράμματος, η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ αποτελείται από τους Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, Ρότα και Πήλιο στα δύο άκρα, Μαρίν και Κάιρινεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Κοϊτά αριστερά, Ζούμπκοφ δεξιά και τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επιθετική γραμμή.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον χρόνο συμμετοχής που θα δώσει ο Νίκολιτς στους βασικούς του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μετά την Τσβόλε, η ΑΕΚ έχει προγραμματίσει ακόμα δύο φιλικά, απέναντι στη Σαμσουνσπόρ στις 29 Ιουλίου και στη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια, σε συνδυασμό με τη δουλειά στις προπονήσεις, ο Σέρβος τεχνικός θα επιδιώξει να «χτίσει» το αγωνιστικό του πλάνο ενόψει του Super Cup με τον ΟΦΗ, αλλά και της πρώτης μεγάλης πρόκλησης στη σεζόν, τα ματς των playoffs του Champions League.

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