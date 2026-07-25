NBA: Στους Θάντερ για δύο χρόνια ο Σπένσερ Τζόουνς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μίας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς συμφώνησαν με τον Σπένσερ Τζόουνς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Ο 25χρονος φόργουορντ τα βρήκε σε όλα με τους Θάντερ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, συνολικής αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Τζόουνς προέρχεται από μία ιδιαίτερα θετική σεζόν με τους Ντένβερ Νάγκετς, στους οποίους είχε σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας. Στην κανονική περίοδο αγωνίστηκε σε 64 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 5,5 πόντους ανά αγώνα.

Ιδιαίτερα ξεχώρισε στα playoffs, όπου αποτέλεσε μία αξιόπιστη απειλή από την περιφέρεια, σουτάροντας με εντυπωσιακό ποσοστό 69% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.