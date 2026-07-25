Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις για την Πάκσι και το επόμενο βήμα στις μεταγραφές

Ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή του στη ρεβάνς με την Πάκσι, γνωρίζοντας πως το 2-1 του πρώτου αγώνα του δίνει προβάδισμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Στόχος των «πράσινων» είναι να εμφανίσουν ξανά την ίδια αγωνιστική εικόνα που είχαν σε μεγάλα διαστήματα της πρώτης αναμέτρησης, αυτή τη φορά όμως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, ώστε να «κλειδώσουν» την πρόκριση χωρίς να μπουν σε περιπέτειες.

Το «τριφύλλι» έδειξε ότι μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό του απέναντι στους Ούγγρους, δημιούργησε αρκετές προϋποθέσεις για γκολ και είχε τον έλεγχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώθηκε όσο θα ήθελε στο σκορ, γεγονός που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης.

Η αποτελεσματικότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο

Στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού γνωρίζουν ότι η κυριαρχία από μόνη της δεν αρκεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιούνται και η υπεροχή να μετατρέπεται σε γκολ, κάτι που έλειψε από το πρώτο παιχνίδι.

Η βελτίωση στην εκτέλεση των φάσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο, καθώς μία πιο ουσιαστική παρουσία στην αντίπαλη περιοχή μπορεί να δώσει στους «πράσινους» ένα πιο άνετο προβάδισμα και να μειώσει την πίεση που συνοδεύει τέτοιου είδους ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Νέο δίδυμο στην άμυνα

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αγωνιστικό πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα.

Ο Ολλανδός στόπερ αναμένεται να συνθέσει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Ντε Φράι, σε μία επιλογή που μπορεί να σηματοδοτήσει μία νέα ισορροπία στα μετόπισθεν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές καλούνται να προσφέρουν ασφάλεια, σωστές τοποθετήσεις και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας από την άμυνα, σε ένα παιχνίδι όπου η συγκέντρωση θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Ο Κάνγκουα προσθέτει νέα στοιχεία στη μεσαία γραμμή

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ενισχύεται μεταγραφικά, με την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα να προσφέρει μία επιπλέον ποιοτική λύση στη μεσαία γραμμή.

Ο διεθνής χαφ από τη Ζάμπια διαθέτει ένταση στο παιχνίδι του, καλή τεχνική κατάρτιση και την ικανότητα να κινείται αποτελεσματικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Πρόκειται για έναν μέσο που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση, ενώ η παρουσία του αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό και να δώσει περισσότερες επιλογές στον Δανό, τόσο στην Ευρώπη (σ.σ. όταν θα κάνει ντεμπούτο από τη League Phase και μετά), όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Δεν σταματούν οι μεταγραφικές κινήσεις

Η ενίσχυση, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με τον Κάνγκουα, μιας και δεδομένα θα υπάρξει ακόμα μία κίνηση από το «τριφύλλι».

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εξακολουθούν να κινούνται στην αγορά, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση ακόμη ενός ποιοτικού μέσου που θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο του άξονα.

Οι «πράσινοι» εξετάζουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που διαθέτουν εμπειρία, προσωπικότητα και την ικανότητα να κάνουν τη διαφορά, με στόχο να δημιουργήσουν ένα ακόμη πιο πλήρες και ανταγωνιστικό ρόστερ ενόψει των απαιτήσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.