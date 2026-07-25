Η Ίπσουιτς έκανε δικό της τον Μαέντα

Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Ίπσουιτς, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάιζεν Μαέντα από τη Σέλτικ. Ο αγγλικός σύλλογος, που επέστρεψε στην Premier League, συμφώνησε με τον Ιάπωνα επιθετικό για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Μαέντα, ο οποίος έχει σημαντική παρουσία με την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, γίνεται ο πρώτος Ιάπωνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Ίπσουιτς.

«Πάντα ονειρευόμουν να παίξω στην Premier League και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο με αυτόν τον σύλλογο. Οι συζητήσεις που είχα με την ομάδα με έκαναν να νιώσω πολύ ευπρόσδεκτος», ανέφερε ο Ιάπωνας επιθετικός μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 28χρονος φορ τόνισε επίσης πως στόχος του είναι να δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, να σκοράρει και να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή του να προσφέρει στην ομάδα.

Με τη φανέλα της εθνικής Ιαπωνίας έχει καταγράψει πέντε γκολ σε 30 συμμετοχές, ενώ με τη Σέλτικ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, σημείωσε 79 γκολ σε 212 εμφανίσεις με τους «Κέλτες», συμβάλλοντας στις επιτυχίες του συλλόγου.