Θρίαμβος του ΠΑΟΚ κόντρα στη Νέφτσι και πρόκριση στον επόμενο γύρο του Women’s Champions League

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και πήρε μία σπουδαία πρόκριση στα προκριματικά του UEFA Women’s Champions League, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Αζερμπαϊτζάν, Νέφτσι Μπακού, με 3-0 στο Δημοτικό Στάδιο της Βέροιας.

Οι «ασπρόμαυρες» ήταν ανώτερες σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του «Δικεφάλου» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Η Μπράμε έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στην Αργυρίου, η οποία μπήκε στην περιοχή και με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 33ο λεπτό ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, όταν η Γιαννακά ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από την Κατζατούρκ. Η Γκατσανίτσα ανέλαβε την εκτέλεση και με ψύχραιμο χτύπημα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 63’, με τη Γκατσανίτσα να φεύγει στην πλάτη της άμυνας μετά από γρήγορη εκτέλεση φάουλ και να ολοκληρώνει την προσπάθειά της με δεύτερη προσπάθεια, «σφραγίζοντας» τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι των αήττητων νταμπλούχων Ελλάδας συνεχίζεται στις 5 Αυγούστου στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος στον ημιτελικό του Final-4 του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League.

ΠΑΟΚ (Πατρικίδης): Νόιχαους, Γιαννακά, Μήτκου, Γκούνη, Κιουρεξίδου, Δρακογιαννάκη (90′ Μαλαμούση), Λιοπίς, Μιχαήλ (68′ Βαρδαλή), Αργυρίου (75′ Γκιζάρη), Μπράμε (68′ Τζούρτζεβιτς), Γκατσανίτσα (90′ Σταυροπούλου).