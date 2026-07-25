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Οριστικό: Συμφώνησε με τον ΟΦΗ ο Αϊτόρ - Στην Κρήτη για ιατρικά και μετά θα πάει Ολλανδία

Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ θα πρέπει να θεωρείται ο Αϊτόρ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Οριστικό: Συμφώνησε με τον ΟΦΗ ο Αϊτόρ - Στην Κρήτη για ιατρικά και μετά θα πάει Ολλανδία
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Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ αναμένεται να γίνει ο Αϊτόρ, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα για να φορέσει ο Ισπανός τα «ασπρόμαυρα».

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θα πάει άμεσα στην Κρήτη προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι εν συνεχεία θα μεταβεί στην Ολλανδία, όπου οι Ομιλήτες πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά ο 30χρονος θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα του Ηρακλείου.

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