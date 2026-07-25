ΛεΜπρόν Τζέιμς: It's always sunny in Philadelphia

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία του αθλητισμού που μια υπογραφή δεν αλλάζει απλώς τις ισορροπίες μιας ομάδας, αλλά διαφοροποιεί τις τύχες ενός πρωταθλήματος.

Η... απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να αφήσει τα λαμπερά άστρα του Χόλιγουντ και να μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια είναι ακριβώς μια τέτοια στιγμή. Σε μια ηλικία που οι περισσότεροι θρύλοι του αθλήματος απολαμβάνουν την απόσυρσή τους, ο «Βασιλιάς» προτίμησε να ρίξει μια τελευταία, εντυπωσιακή ζαριά, αναζητώντας το απόλυτο φινάλε σε μια καριέρα που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη λογική. Όπως είπε και ο ίδιος νόμιζε πως είχε τελειώσει, όμως κατάλαβε πως έχει ακόμη πολλά να δώσει, θέλοντας να αφήσει ένα πρωτάθλημα σε μία πόλη που τα τελευταία (πολλά) χρόνια είναι βυθισμένη στην μετριότητα.

Με την προσθήκη του «King James», οι Σίξερς δημιουργούν χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο τρομακτικές αρχικές πεντάδες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη λίγκα: Ταϊρίς Μάξει, Έτζκομπ, Τζέιλεν Μπράουν, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζοέλ Εμπίιντ. Ο καθένας τους μπορεί εύκολα να βάλει 30 σε κάθε βραδιά. Ένα κράμα εκρηκτικού ταλέντου, αστείρευτης αθλητικότητας και τεράστιας ποιότητας, με τον Τζοέλ Εμπίιντ ωστόσο να αποτελεί το μεγάλο... ερωτηματικό του συγκεκριμένου γκρουπ.

Ο Καμερουνέζος σέντερ αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια, χάνοντας συνολικά 105 παιχνίδια τις προηγούμενες δύο σεζόν. Η διαθεσιμότητά του, κυρίως στις κρίσιμες μάχες της post-season θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αν αυτή η ομάδα θα γράψει ιστορία ή αν θα μείνει ως άλλη μία ανεκπλήρωτη υπόσχεση.

Μπομπ Μάγιερς: Ο... genius πίσω από τους 76ερς

Για να φτάσουμε όμως στο σημείο να συζητάμε για αυτή την ομάδα, πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον executive των Σίξερς, Μπομπ Μάγιερς. Ο αρχιτέκτονας της δυναστείας των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς απέδειξε για ακόμα μία φορά πως χτίζονται σωστά οι ομάδες.

Κατάφερε να απαλλαγεί από το βαρύ συμβόλαιο του Πολ Τζορτζ και να τον μετακινήσει με trade στους Σέλτικς, φέρνοντας στη Φιλαδέλφεια τον Τζέιλεν Μπράουν. Έναν παίκτη στο πικ της καριέρας του, πρώην Finals MVP (2024), που άλλαξε ακαριαία το status της ομάδας, δίνοντας το σύνθημα και στον ΛεΜπρόν πως κάτι καλό χτίζεται στην Πενσυλβάνια.

Παράλληλα, το «χτίσιμο» του νέου ρόστερ βάζει οριστικά ταφόπλακα στο περίφημο και χιλιοειπωμένο «Trust The Process». Το πλάνο που είχε στο μυαλό του ο πρώην GM, Σαμ Χίνκι, το οποίο βασίστηκε σε συνεχόμενα χρόνια εσκεμμένης αποτυχίας (tanking) για υψηλά draft picks, αποδείχθηκε ένα απόλυτο φιάσκο, καθώς σε καμία των περιπτώσεων δεν λειτούργησε ούτε απέδωσε τα αναμενόμενα, με το ταβάνι να φτάνει τους ημιτελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Οι «νέοι» Σίξερς σταμάτησαν πλέον να «πιστεύουν στη διαδικασία» και αποφάσισαν να εμπιστευτούν την έτοιμη, αποδεδειγμένη κλάση, με πρωτοστάτη τον... πανέξυπνο Μπομπ Μάγιερς.

Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών στα playoffs

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν πήγε στη Φιλαδέλφεια για να «γράψει» νούμερα στην κανονική διάρκεια. Στα 41 του πλέον ο σκοπός είναι άλλος. Έρχεται για να κουβαλήσει στην post-season, εκεί όπου η μπάλα ζυγίζει τόνους, με την εμπειρία του στο συγκεκριμένο... κομμάτι της σεζόν να είναι εξωπραγματική. 302 παιχνίδια playoffs έχει παίξει στην καριέρα του, έχοντας κατά μέσο όρο 28.2 πόντους, 8.9 ριμπάουντ και 7.2 ασίστ ανά αγώνα.

Από την τελευταία φορά που οι 76ερς πάτησαν το πόδι τους σε τελικούς NBA (το μακρινό 2001, στο ιστορικό era του Άλεν Άιβερσον), ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει αγωνιστεί σε 10 τελικούς NBA, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα με τρεις διαφορετικές ομάδες (Χιτ, Καβαλίερς, Λέικερς).

Όλα για όλα μωρό μου...

Η μετακόμιση του ΛεΜπρόν στην «Πόλη της Αγάπης» δεν είναι απλά άλλη μία μεταγραφή, είναι ένα «all-in» χωρίς αύριο. Ο Βασιλιάς ψάχνει το τελευταίο δαχτυλίδι που θα σφραγίσει την ανεξίτηλη κληρονομιά του, και οι Σίξερς το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1983, θέλοντας να διώξουν από πάνω τους το μαύρο πέπλο των αποτυχιών. Το ρίσκο είναι τεράστιο, η πίεση αβάσταχτη, αλλά η προοπτική μοναδική.

Στη Φιλαδέλφεια, ο ήλιος μπορεί να ανατείλει ξανά, αρκεί αυτό το εκρηκτικό παζλ να μείνει υγιές μέχρι το τέλος της διαδρομής. Και ίσως χρειαστεί ακόμη μια κίνηση για... δαχτυλίδι.