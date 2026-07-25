Grand Prix Ουγγαρίας: Τιμωρήθηκε με ποινή τριών θέσεων ο Χάμιλτον - Ο λόγος

Παρά τη σπουδαία του εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές της Ουγγαρίας, ο Λιούις Χάμιλτον θα αναγκαστεί να εκκινήσει από την 5η θέση του grid. Η FIA επέβαλε ποινή τριών θέσεων στον Βρετανό πιλότο της Ferrari για παρεμπόδιση του Όσκαρ Πιάστρι, μετατρέποντας το θετικό αποτέλεσμα σε πονοκέφαλο.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής διεκδικούσε με αξιώσεις την πρώτη του pole position ως οδηγός της Ferrari, έχοντας ήδη γράψει τον ταχύτερο γύρο, βγήκε στην πίστα για τη δεύτερη προσπάθειά του. Ωστόσο, στην προσέγγιση της πρώτης στροφής, βρέθηκε στην αγωνιστική γραμμή του Όσκαρ Πιάστρι. Το τηλεοπτικό υλικό επιβεβαίωσε πως ο Βρετανός επηρέασε την προσπάθεια του Αυστραλού της McLaren, γεγονός που οδήγησε τους αγωνοδίκες στην εξέταση της φάσης και, εν τέλει, στην επιβολή της ποινής.

Η απόφαση των αγωνοδικών αλλάζει τις ισορροπίες στο grid της Κυριακής. Ο Χάμιλτον υποχωρεί από τη 2η στην 5η θέση, δίνοντας την ευκαιρία στον ομόσταβλό του, Σαρλ Λεκλέρ, να προβιβαστεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ακριβώς πίσω από τον πρώτο, Λάντο Νόρις.

Ο επικεφαλής των Ιταλών, Φρεντ Βασέρ αναγνώρισε το σφάλμα στην επικοινωνία, σημειώνοντας πως η ενημέρωση προς τον οδηγό καθυστέρησε δραματικά λόγω και των κίτρινων σημαιών στο σημείο, αν και τόνισε πως η στρατηγική της ομάδας παραμένει ανεπηρέαστη.

Ο ίδιος ο Χάμιλτον δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την τροπή των πραγμάτων:

«Με ενημέρωσαν την τελευταία στιγμή, όταν ο Πιάστρι ήταν ήδη πίσω μου στην κορυφή της στροφής. Θεωρούσα πως ήμουν το πρώτο μονοθέσιο που είχε βγει από τα pit και πως πίσω μου βρισκόταν ο Σαρλ. Είναι κρίμα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα λειτουργούσαν ρολόι και προφανώς δεν υπήρχε καμία πρόθεση από μέρους μου».